ROYALS. Brits prinsje steelt de show, verdriet in Luxemburg en Máxima toont zich avontuurlijk

Feest in Groot-Brittannië

Dat de Britse Queen dit jaar zeventig jaar op de troon zit, is inmiddels algemeen geweten. En dat daar een feestje bijhoort ook. Maar toch keken duizenden fans van het Britse koningshuis uit naar de traditionele balkonscène op Buckingham Palace. En het was niet de koningin, van top tot teen gekleed in een lichtblauw ensemble, die de show stal. Het waren vooral de kinderen van prins William en Kate Middleton die met de aandacht gingen lopen. Zo was prins Louis (4) niet opgezet met de overvliegende vliegtuigen en dat liet hij dan ook blijken. Zijn ouders konden er dan weer mee lachen.

Verdriet in Luxemburg

In Luxemburg ging het er wat minder vrolijk aan toe. Groothertog Henri en zijn echtgenote Maria Teresa hebben helaas afscheid moeten nemen van Luis Mestre, de broer van Maria Teresa. Waaraan de man, 64 jaar oud, precies overleed, werd niet bekendgemaakt. Eerder werd de jongere broer van Maria Teresa al eens opgenomen in het ziekenhuis maar toen werd ook nooit bekendgemaakt wat de reden precies was.

Van de grond in Nederland

De Nederlandse koningin Máxima vertoefde even in hogere sferen. De echtgenote van Willem-Alexander II sprong afgelopen week uit een vliegtuig tijdens een bezoek aan de Defensie Para School (DPS) in Breda. De koningin sprong niet alleen maar werd bijgestaan door een ervaren parachutist. “Ik sprong vol vertrouwen maar moest echt tegen mezelf zeggen: je moet nog ademhalen”, aldus een reactie aan het Nederlandse persbureau ANP.

Eugenie gaat naar Portugal

De Britse prinses Eugenie (32) zwaait haar Engeland vaarwel. Niet voorgoed, maar de royal zal voortaan wel pendelen tussen haar geboorteland en het zuiderse Portugal. Wat ze daar te zoeken heeft? Manlief Jack Brooksbank (36) heeft er een nieuwe job gevonden en ze gaat hem vergezellen.

Een verhuizing naar het buitenland is voor de prinses geen nieuw gegeven. Ze woonde al twee jaar in New York, waar ze werkte als specialist bij een online veilinghuis. “Het is een heel spannende tijd voor hen”, zegt een bron over de verhuis in The telegraph.

Modieus in Brussel

Voor de eerste sessie van de finale van de prestigieuze Koningin Elisabethwedstrijd maakten koning Filip en koningin Mathilde graag een plekje vrij in hun agenda. Onze 49-jarige koningin schitterde in een prachtige jurk van het Belgische merk Essentiel, de koning hield het bij een klassiek pak met een opvallende das.