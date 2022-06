Charleroi dient bouwaanvraag in: ZebrArena moet tegen 2025 klaar zijn

Sporting Charleroi heeft vrijdag een bouwaanvraag ingediend voor het nieuwe stadion. De Waalse voetbalclub hoopt eind dit jaar de goedkeuring te hebben om in 2023 aan de bouw te beginnen. Het stadion zou om in 2025 klaar moeten zijn.

“Ik denk dat dit een belangrijk moment is. Niet alleen voor Sporting de Charleroi, maar ook voor Wallonië”, zegt directeur Mehdi Bayat. “De ZebrArena wordt, naar ik hoop, de nieuwe showtempel voor de hele regio. Ik ben trots en ontroerd, want het is de bekroning van heel wat werk.”

De aanvraagprocedure loopt maximum 135 dagen, nadien zijn er nog 30 dagen tijd om in beroep te gaan. Het stadion zou zo’n 60 à 70 miljoen euro moeten kosten en 20.000 toeschouwers kunnen herbergen.