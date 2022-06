Aanhangwagen kantelt op rotonde in Lanaken

© eva

Er vielen geen gewonden. Bestuurder Benny Geelen van het gelijknamige bedrijf in grondwerken was behoorlijk onder de indruk. “Het is de eerste keer dat ik zo’n kanteling meemaak tijdens het rijden. Ik was met een lading zwarte grond op weg naar de wegeniswerken in de Daalbroekstraat in Rekem toen het misliep. Op de rotonde bij Eurotel brak een veringcilinder van de oplegger waarna hij uit balans raakte en kantelde. Daarbij brak ook de as die de wagen koppelt met de trekker. Gelukkig was er niemand in de buurt, ook geen voertuigen. We gaan de oplegger meteen ledigen en rechttrekken waarna we hem op een dieplader terug naar Neeroeteren zullen moeten vervoeren want rijden kan niet meer.” Het ongeval zorgde een tijdje voor verkeersproblemen. Het verkeer werd omgeleid. Rond 16.30 uur waren alle problemen opgelost. eva