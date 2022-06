Adriaan Van den Hoof reageert op beschuldigingen van vrouwen

Tv-presentator Adriaan Van den Hoof reageert in een verklaring op de beschuldigingen van enkele vrouwen over ongepast gedrag. Dat schrijft De Morgen. “De betichtingen ten aanzien van mij over fysiek geweld zijn vals. Dat ligt niet in mijn aard”

Enkele weken geleden kwam het nieuws naar buiten dat Adriaan Van den Hoof stopt als presentator van het tv-programma Switch. Verjonging en vernieuwing, dat leek onlangs de drijfveer toen de openbare omroep de wissel van de wacht aankondigde. Maar achter de schermen zou er meer spelen. Enkele vrouwen waren naar de openbare omroep gestapt om incidenten met Van den Hoof te melden. Het zou naar verluidt gaan over ongepast gedrag en zelfs fysieke agressie.

Een uitgebreide reactie vanuit het kamp van de presentator kwam er tot nu toe nog niet. Maar volgens De Morgen heeft Van den Hoof ondertussen wel een verklaring geschreven die zij konden inkijken.

Daarin geeft Van den Hoof aan dat hij “geen rolmodel of voorbeeld is als het over relaties gaat.” Hij was in het verleden al ontrouw en gaat nogal gemakkelijk in op vrouwen die hem benaderen. Dat noemt hij “zijn zwakte.”

De tv-presentator benadrukt dat hij niemand wou kwetsen en wil zich verontschuldigen. “Ik wens mijn excuses aan te bieden aan de vrouwen, aan mijn familie en naasten, en ook aan de vrienden die ik door mijn gedrag gekwetst heb.” Van den Hoof zegt zich “bewust te zijn van zijn gebreken als mens” en hij zou hieraan werken.

Het tv-gezicht ontkent dat er ooit sprake was van fysiek geweld. “De betichtingen ten aanzien van mij over fysiek geweld zijn vals. Dat ligt niet in mijn aard”, klinkt het.

(sgg)