Na dagenlange staking: Lommelse postbodes weer aan het werk onder voorbehoud

Bij het verdelen van de postrondes werd een bezwaar ingediend. Bpost hield vast aan dit bezwaar en startte de procedure opnieuw op, want dat weer tot verdeeldheid leidde. Een deel van de postbodes legde vier dagen lang het werk neer. “En nu hebben we met het management een akkoord onder voorbehoud kunnen sluiten”, stelt Cindy Mertens (ACV). “Twee postbodes zijn bereid om een compromis te vinden over hun rondes. Als zij een akkoord bereiken zal het bezwaar vervallen en behouden de andere postbodes hun oorspronkelijk bekomen rondes.” In afwachting zullen alle postbodes terug aan het werk gaan. “We gaan de achterstallige briefwisseling nu zo snel mogelijk wegwerken. Wanneer er geen compromis wordt bereikt kunnen we verdere acties niet uitsluiten.”