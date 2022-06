Alison Van Uytvanck stoot door naar halve finales op haar eerste grastoernooi

Van Uytvanck, het tweede reekshoofd, versloeg in de kwartfinales de Servische qualifier Natalija Stevanovic (WTA 264) in twee sets: 6-0 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 1 minuut. In de halve finales wacht het Roemeense zesde reekshoofd Mihaela Buzarnescu (WTA 120), die in de eerste ronde Yanina Wickmayer wipte, of de Britse Jodie Burrage (WTA 260).

De 28-jarige Van Uytvanck werd vorige week in de tweede ronde van Roland Garros in twee sets (6-1 en 7-6 (7/4)) uitgeschakeld door de 18-jarige Amerikaanse Cori ‘Coco’ Gauff (WTA 23), die zaterdag op het Parijse gravel de finale speelt tegen de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek.

Yanina Wickmayer (ITF 556), de tweede Belgische die in actie kwam in Surbiton, verloor woensdag in de eerste ronde in tweemaal 6-3 tegen Buzarnescu. De 32-jarige Wickmayer is sinds haar terugkeer in februari na haar bevalling actief op het ITF-circuit.