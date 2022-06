WICO campus TIO wint textielinzamelwedstrijd van de Biehal

In het kader van het Leader-project 'Circulaire Trefpunten' bezochten de derdejaars van scholengemeenschap WICO het afgelopen schooljaar Kringstore Esmeralda in Peer en het bijbehorend sorteeratelier van vzw de Biehal. Op die manier maakten de leerlingen kennis met de werking en de concepten maatwerk, circulaire economie en recyclage. De rondleidingen toonden hen de meerwaarde van een circulaire economie én dat tweedehandsspullen ook mooi kunnen zijn en het dus niet altijd nodig is om iets nieuws te kopen.

In samenwerking met vzw de Biehal sloot scholengemeenschap WICO het schooljaar af met een ludieke textielinzamelwedstrijd tussen hun drie campussen. WICO campus TIO won de wedstrijd met een voorsprong van 44 kilogram. In totaal haalden zij maar liefst 192 kilogram aan textiel op, goed voor bijna 1,5 kilogram per leerling. Als cadeau voor hun inzet schonk vzw de Biehal een Kringstore-tegoedbon van 25 euro voor de inrichting van hun Rode Neuzen-lokaal. Een aantal leerlingen en de directeur van Campus TIO mochten de prijs op donderdag 2 juni in ontvangst nemen. Dit initiatief maakt deel uit van de Circulaire Trefpunten en wordt mogelijk gemaakt met de steun van Leader Kempen en Maasland.