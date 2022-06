Special Olympics: Goud en Fair-Play Trofee voor G-team FC Berg

In het verlengde Hemelvaartweekend verbleef een 47-koppige delegatie van G-team FC Berg in een jeugdherberg in Alsemberg. Dit was de uitvalsbasis voor twee 'unified' en een G-voetbalteam, die deelnamen aan de nationale Special Olympics. De unified teams, waarin mensen mét en zonder een verstandelijke beperking samenspelen, zaten in dezelfde poule. Unified FC Berg B bereikte de grote finale. In een zeer spannende strijd om het goud versloegen zij G-team Gooik met 4-1. Het andere unified team, dat een 'pechtornooi' beleefde en op een vierde plaats eindigde, vierde uitbundig mee met de 'goudhaantjes' van het andere team.

Het derde team van GFC Berg werd ingedeeld in het hoogste niveau van de G-voetbalpoules. De mannen vochten als leeuwen, maar moesten toch de duimen leggen voor te sterke tegenstanders uit Stasegem, Oostende en Geel. Toch werden ook zij beloond voor hun inzet en sportiviteit. Bij de prijsuitreiking overhandigde Red Flame Tessa Wullaert hen immers de Fair Play-trofee. De gouden medaille, de verdienstelijke vierde plaats en de Fair Play-trofee waren het gevolg van vier dagen voetbalplezier in een hechte vriendengroep.