Kerkrade

In het Nederlandse stadje Kerkrade is vrijdag opnieuw met man en macht gezocht naar de 9-jarige Gino (9), die sinds woensdagavond spoorloos is. De familie vermoedt dat de jongen in een vreemde auto werd gelokt. “Laat mijn broertje gaan, het is het niet waard”, smeekt grote zus Kelly, bij wie Gino sinds kort inwoonde.