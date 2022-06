Vier leerlingen Pyxiscollege in top 100 van Limburg bij Kangoeroewedstrijd

De Kangoeroewedstrijd is een reken-, denk- en puzzelwedstrijd van de Vlaamse Wiskunde Olympiade vzw voor alle leerlingen van het eerste tot en met het zesde leerjaar van het lager onderwijs en van het eerste en het tweede jaar van het secundair onderwijs, van om het even welke richting, in om het even welk onderwijstype van om het even welk onderwijsnet.

Ook dit jaar deed het Pyxiscollege met mevrouw Bruninx mee. Zo'n 23 leerlingen schreven zich in om zich te meten met hun leeftijdsgenoten over heel Vlaanderen. Afgelopen week kreeg de school de resultaten en de prijzen per post toegestuurd. Iedere deelnemer kreeg sowieso een certificaat als dank voor zijn/haar deelname. Ook dit jaar bestond het prijzenpakket uit leuke denkspelletjes. Vier leerlingen wisten zelfs een plaatsje in de top 100 van Limburg te veroveren: Gabriël Steegen (2Aa-KT) behaalde maar liefst 115 op 120, gevolgd door Raf Smits (2Aa-KT) met 104 op 120, Simon Willems (2Aa-KT) met 95 op 120 en Quintin Eijmael (2Ba) met 92 op 120.