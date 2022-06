Kernleden en vrijwilligers Samana Leut volgen vorming 'geef er een lap op'

“Zonder twijfel zette corona ons aan om intenser stil te staan bij wat belangrijk is in het leven”, klinkt het bij de kern Samana Leut. “Dat geldt ook voor onze inzet binnen Samana. Wat is de missie van onze vereniging en hoe zien wij dat als groep in een lokale gemeenschap? Wie en wat zijn onze prioriteiten en wat geeft ons energie? Waar willen wij voor gaan en wat willen we misschien achterwege laten? Allemaal vragen om bij stil te staan en stap voor stap te komen tot een actieplan. Aan de hand van een boeiende spelmethodiek was het een leerrijke en geslaagde vormingsavond.”