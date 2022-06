Deelnemers verkeerslessen krijgen hun diploma

Het was van voor de uitbraak van het coronavirus in 2020 geleden dat de verkeerslessen voor Genkse 55-plussers nog konden plaatsvinden. Vier maandagen of dinsdagen op rij namen zo'n 40 medioren en senioren weer plaats op de schoolbanken in het stadhuis voor verkeerslessen op hun maat. Gepensioneerd commissaris van politie Luc Geerits deelde zijn kennis en ervaring wat graag met zijn cursisten. De lessenreeks vond plaats in maart, maar werd bekroond met een terugkomdag in de vorm van een busrit door de stad met alle deelnemers. Aansluitend ontvingen ze hun diploma.