Ook mannelijke vrijwilligers helpen mee in tweedehandsshop Zuiderlicht in Genk

Dat in Zuiderlicht, de tweedehandsshop voor het goede doel in Shopping Twee in Genk, dames als vrijwilliger actief zijn, is algemeen geweten. Maar ook mannen nemen een deel van de taken op zich.

Iedereen kent intussen wellicht Zuiderlicht in Shopping Twee, de leuke tweedehandsshop ter ondersteuning van projecten in het Zuiden (Zuid-America, Afrika, Azië), die gerund wordt door vrijwilligers. Tegen een zacht prijsje worden er mooie gedoneerde kledingstukken verkocht, net als tassen, schoenen, accessoires en boeken. Als nieuwjaarscadeau kon Zuiderlicht zo al 6.000 euro ter beschikking stellen van zes projecten.

Intussen is er ook herenkleding en is de boekenshop uitgebreid. Een klusje naar de hand van de mannelijke vrijwilligers. Waarom ze het doen? Gewoon omdat ze geëngageerde mensen zijn die zich willen inzetten voor hun medemens in het Zuiden. Quinten, Martin, Theo, Johan en Guy poseren dan ook graag samen met verantwoordelijke Kristien.

Gitte, die met enkele collega’s stage liep in Zuiderlicht overhandigde een mooi bedrag van de actie die ze samen met haar collega's organiseerde op de markt. Binnenkort zal Zuiderlicht weer een zestal cheques van 1.500 euro kunnen overhandigen aan projecten in het Zuiden, want dat blijft de hoofdbedoeling van de werking.