Spurtersfestival met Cavendish, Merlier, Gaviria en De Lie in Ronde van Limburg

Mark Cavendish aan het feest in de Giro. Maandag is hij ook één van de topfavorieten in de Ronde van Limburg. — © ISOPIX

Op maandag 6 juni wacht het peloton een tocht van 202,6 km tussen Hasselt en Tongeren tijdens de 74ste Ronde van Limburg. Aan de start in Hasselt verwelkomen we de snelle benen van Cavendish, Ackermann, Gaviria, Bennett en de beloftevolle De Lie. Of pakt Tim Merlier een tweede opeenvolgende zege en kroont hij zich net als vorig jaar tot koning van Limburg?

Om 13u30 zal aan Quartier Bleu het startschot van de 74ste Ronde van Limburg worden gegeven. Na een tocht van 202,6 km met 2 kasseistroken en 18 hellingen zal op de Eeuwfeestwal in Tongeren de opvolger van Tim Merlier gekend zijn. De winnaar van vorig jaar neemt het op 6 juni met z’n ploeg Alpecin-Fenix op tegen onder andere Quick-Step Alpha Vinyl, dat met Cavendish en Keisse aan de start komt. Ze worden bijgestaan door Mørkøv, de jonge Vernon en Van Tricht, die vorig jaar 7e wist te eindigen.

Lotto Soudal kiest voor de beloftevolle Arnaud De Lie, Campenaerts en Gilbert. Bij UAE Team Emirates brengen ze Ackermann én Gaviria aan de start in Hasselt. Ook naar Bora-hansgrohe is het uitkijken. Zij schuiven Bennett, Van Poppel en Schelling naar voren. AG2R-Citroën zet dan weer in op het duo Lawrence Naesen en Gijs Van Hoecke. Israel-Premier Tech trekt de kaart van Vanmarcke en Nizzolo.

Ook heel wat thuisrijders aan de start in Hasselt. Zo zal Vanbilsen voor Cofidis een gooi naar de overwinning doen. Intermarché-Wanty-Gobert Matérieaux zet dan weer alles op Limburger Quinten Hermans, die hoge ogen gooide met z’n tweede plek in Luik-Bastenaken-Luik. Hij krijgt het gezelschap van man van de streek Gerben Thijssen en Boy Van Poppel.

Nog meer régionals de l’étappe bij de UCI ProTeams. Zo rijdt Menten voor Bingoal Pauwels Sauces WB mee door eigen streek. Bij Team Arkéa-Samsic kan McLay, de runner-up van vorig jaar, dan weer rekenen op de parcourskennis van Capiot. Bij Sport Vlaanderen-Baloise is het dan weer Jens Reynders die z’n ploeg op sleeptouw kan nemen.

Ook aan veldrittalent geen gebrek in de 74ste editie van de Ronde van Limburg. Voor Pauwels-Sauzen Bingoal gaan Sweeck en Vanthourenhout in Haspengouw op zoek naar de overwinning. Nys en Van der Haar komen tot slot in actie voor Baloise Trek Lions.

Wie Tim Merlier op 6 juni opvolgt op de erelijst van de Ronde van Limburg ontdekken we omstreeks 18u30 bij de aankomst op de Eeuwfeestwal.