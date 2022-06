Wie uren ligt te draaien in zijn bed zonder ook maar één oog toe te kunnen doen, is misschien gebaat met de nieuwste ‘lifehack’ op Tiktok. Verschillende Tiktokkers beweren dat enkele minuten over je pols wrijven volstaat om in snel weer in dromenland te geraken. Slaapexperts zijn nog niet helemaal overtuigd van het trucje maar: “Het kan alleszins geen kwaad.”