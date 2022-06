Christophe Lepoint trekt naar Seraing

De 37-jarige Lepoint komt over van het failliet gegane Moeskroen. Daar speelde de middenvelder sinds begin 2021. Hij was er afgelopen seizoen aanvoerder in 1B en kwam 27 keer in actie.

Lepoint droeg eerder het shirt van onder meer Kortrijk, Zulte Waregem, AA Gent, Waasland-Beveren en Tubeke. De middenvelder was ook buiten de landsgrenzen actief bij het Engelse Charlton, het Turkse Gençlerbirligi, het Nederlandse Willem II en het Duitse 1860 München.

Promovendus Seraing beëindigde het reguliere seizoen als zeventiende en dwong het behoud af na barrages tegen 1B-club RWDM.