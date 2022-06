Ex-renner Laurens ten Dam rijdt net als Peter Sagan heroïsche gravelwedstrijd in Amerika: “Het is de Tour de France van het gravel”

Deze zaterdag vindt in het Amerikaanse Kansas de Unbound Gravel race plaats, de grootste gravelkoers ter wereld. Voormalig wielrenner Laurens ten Dam, vorig jaar tweede, zal er meedoen aan de meer dan 320 kilometer lange uitputtingsslag over onverharde en soms weggespoelde wegen. Ook Peter Sagan, in volle voorbereiding op de Tour, is van de partij. Hij kiest voor een kortere versie van 167 kilometer.