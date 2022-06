Hebben jongeren sowieso meer seks dan ouderen? En hoe kan je een gebrek aan intimiteit aanpakken? Seksuologe biedt raad

Vanessa Muyldermans: “Het is voor een zestigplusser vaak gemakkelijker dan voor een twintiger om zijn of haar seksleven nieuw leven in te blazen” — © Shutterstock

Praten over je seksleven is niet altijd even gemakkelijk, zeker niet als je een dagje ouder wordt. Nochtans is het niet omdat de eerste grijze haren opduiken, dat je zin in seks automatisch mee afneemt. Maar hoe pak je dat aan, intimiteit op latere leeftijd? En heb je op jongere leeftijd sowieso een veel actiever seksleven? Seksuologe en relatietherapeut Vanessa Muyldermans deelt haar tips voor jong, en een beetje ouder.