Jacky Mathijssen strijkt met U21 neer op Stayen: “Winnaarscultuur niet te grabbel gooien”

De Jonge Duivels kunnen ontspannen toeleven naar hun laatste opdracht voor dit seizoen. Na een indrukwekkende campagne (zes overwinningen, één draw en amper twee tegendoelpunten) zijn de U21 nu al zeker van groepswinst en deelname aan het EK dat in juni 2023 wordt gespeeld in Roemenië en Georgië.

Veel meer dan de eer en het applaus van het thuispubliek valt er zondag dus niet te rapen tegen de Schotten. Toch rekent coach Mathijssen op een prestatie in lijn met de vorige interlands. “Aan de ene kant is het natuurlijk leuk voor alles en iedereen dat we al geplaatst zijn. Dat is wat iedereen wou”, vertelde de bondscoach vrijdag op zijn persconferentie. “Anderzijds zorgen we er met de staf wel voor dat deze wedstrijd met dezelfde ernst wordt benaderd als onze vorige wedstrijden. Ik wil niet hebben dat we de winnaarscultuur die we hier geïnstalleerd hebben zomaar te grabbel gooien. Dat is voor mij de grote inzet van deze wedstrijd.”

Nieuwe namen

Daarnaast wil Mathijssen zondag kansen geven aan nieuwe namen. Spelers als Luca Oyen (KRC Genk), Ameen Al-Dakhil (STVV) en Johan Bakayoko (Jong PSV) komen in aanmerking om hun officiële debuut te maken bij de U21. “We gaan kansen geven aan jongens die in deze campagne alles hebben gegeven, maar niet altijd hun minuten hebben gekregen. Zij krijgen van mij een streepje voor in deze wedstrijd”, verklapte de bondscoach.

Door de A-selecties voor Openda en Onana moet Mathijssen tegen Schotland zijn topschutter én zijn aanvoerder missen. Rouwig is hij daar niet om. Integendeel “Het blijft onze eerste taak om spelers klaar te stomen voor de Rode Duivels. Ondertussen zijn er al zes jongens die de overstap hebben gemaakt. Op dat vlak denk ik dat die taak voorlopig goed wordt ingevuld.”

Andere vaste waarden zoals Vertessen (PSV), Raskin (Standard) en Pletinckx (Zulte Waregem) ontbreken door kleine blessures of een gebrek aan ritme. ”Voor jongens die al vier tot zes weken geen bal meer hebben geraakt in teamverband is het geen cadeau om nu nog een interland te spelen. Ameen (Al-Dakhil, red.) vormt daarop de uitzondering omdat dit toch een thuismatch wordt voor hem”, aldus Mathijssen.

Op Stayen dankzij Schotland

Voor de bondscoach zelf wordt de wedstrijd op Stayen a trip down memory lane . De Dilsenaar begon in 2001 aan zijn trainerscarrière bij STVV. “Twintig jaar later doet het me iets om terug te keren naar dit stadion. Ook al is er hier veel veranderd, in de positieve zin welteverstaan, toch blijft het een speciaal gevoel om op dit veld te staan.”

De coach bedankte de Truiense gastheren voor de prima ontvangst en had ook een woordje van dank voor de tegenstander van zondag. ”Het is dankzij de goedkeuring van Schotland dat we hier kunnen spelen. Spelen op een synthetisch veld wordt alleen toegestaan als de tegenstander akkoord is. Daar wil ik hen voor bedanken. Zeker voor een ploeg als Schotland is voetballen op kunstgras toch een beetje tegen hun natuur in.”