Officieel: Aurélio Buta (Antwerp) verhuist naar Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt

Wat al een tijdje geweten was, is nu ook officieel. Aurélio Buta stapt van Antwerp over naar het Duitse Eintracht Frankfurt. Hij ondertekent bij de winnaar van de Europa League een contract voor vier seizoenen.

De 25-jarige Buta verlaat de Great Old transfervrij. De verdediger droeg het shirt van stamnummer 1 sinds 2017 en was er einde contract. Hij speelde in totaal 128 matchen voor Antwerp (2 goals, 21 assists).

Afgelopen seizoen, waarin hij maanden out was door blessureleed, kwam de Portugees 21 keer in actie, onder meer in de groepsfase van de Europa League tegen Frankfurt (0-1 verlies).

Eintracht Frankfurt won vorige maand de Europa League na winst met strafschoppen in de finale tegen het Schotse Rangers. Daardoor mogen de Duitsers volgend seizoen aantreden in de poules van de Champions League. In de Duitse competitie eindigde Frankfurt als elfde.