Scandinaviërs ruziën na kwartfinale Roland Garros: “Niet oké dat hij leugens over mij verspreidt”

Ruzie tussen twee getalenteerde Scandinaviërs na hun kwartfinale op Roland Garros. De Deen Holger Rune (19) beschuldigt de Noor Casper Ruud (23) ervan na de wedstrijd in de kleedkamer ostentatief in zijn gezicht gevierd te hebben, Ruud ontkent.

“Zijn team was vriendelijk en lief, maar toen kwam hij binnen en riep hij heel hard ‘JAAAA’ in mijn gezicht”, zei Holger Rune, die verrassend sterk speelde maar de kwartfinale van Ruud in vier sets verloor, in de Deense krant Ekstra Bladet.

“Wat hij zegt klopt niet”, reageerde Ruud in een interview met Eurosport. “We zaten allebei in ons eigen deel van de kleedkamer, een grote ruimte. Ik heb een ijsbad genomen, pizza gegeten en muziek geluisterd, daarna ben ik naar huis gegaan. Hij mag van me vinden wat hij wil, maar het is niet oké dat hij leugens over mij verspreidt. Ik hoop dat dit de laatste keer is dat hij dat doet.” Ook zijn vader, oud-tennisser Christian Ruud, ontkende de feiten.

Vrijdagavond speelt Ruud de halve finale op Roland Garros tegen de Kroaat Marin Cilic. Het is de eerste keer voor de Noor dat hij zover komt in een Grand Slam.

Bij de handshake na de wedstrijd was er al een vreemde vibe tussen de twee:

Bekijk hier het interview van Ruud: