PODCAST. Hoe Pukkelpop is voortgekomen uit Chokri’s liefde voor festivals

In 1985 is het grootste Limburgse festival Pukkelpop ontstaan. De festivalorganisator Chokri Mahassine heeft al sinds zijn tienerjaren een passie voor festivals, maar miste een festival waar alle muziekgenres bij elkaar kwamen. Samen met de leden van de jeugdclub Humanistische Jongeren sloeg hij de handen in elkaar en zo ontstond Pukkelpop.