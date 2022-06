Turkije ziet inflatie boven de 73 procent gaan

In Turkije is de inflatie in mei opgelopen tot 73,5 procent op jaarbasis. Dat blijkt uit de officiële statistieken die vrijdag werden gepubliceerd. Het gaat om het hoogste niveau sinds december 1998.

De fors oplopende inflatie wordt aangedreven door de toegenomen energie- en voedingsprijzen. In vergelijking met vorige maand is er wel een vertraging van de toename van de consumptieprijzen: die kwamen in april op jaarbasis 70 procent hoger uit, terwijl er in maart nog sprake was van 61,1 procent.

De inflatie staat momenteel centraal in de politieke debatten in Turkije, een jaar voor de presidentsverkiezingen in het land. De oppositie en verscheidene economen beschuldigen het Turkse statistiekbureau ervan de stijging van de consumptieprijzen bewust te onderschatten.

Onafhankelijke economen van de onderzoeksgroep naar inflatie ENAG lieten vrijdag weten dat ze de werkelijke inflatie op 160,76 procent op jaarbasis schatten. Dat is dus meer dan het dubbele van de officieel gecommuniceerde niveau.

Ondanks de torenhoge inflatie houdt de Turkse centrale bank de rente al geruime tijd onveranderd. Turks president Recep Tayyip Erdogan hangt de onorthodoxe theorie aan dat hogere rentevoeten tot hogere inflatie leiden. Hij dwong de centrale bank om de rente tussen september en december te verlagen van 19 naar 14 procent, waardoor de waarde van de lira kelderde.