Zoektocht naar Nederlandse Gino roept herinneringen aan Nicky Verstappen op

Weggelopen, ontvoerd of nog erger. Bij de vermissing van de negenjarige Gino in Kerkrade, wiens step donderdagavond in Landgraaf bleek te zijn gevonden, zijn alle scenario’s mogelijk, zegt de politie. Er worden honden, drones en een helikopter ingezet, burgers beginnen een zoektocht. "Misschien houdt hij zich schuil.”

Tientallen mensen trekken in een lange lijn het veld in. Ze zoeken een kleine jongen. Soms roept iemand ‘Ginoooo’. Het roept herinneringen op aan die warme zomer van 1998, toen massaal naar Nicky Verstappen werd gezocht.

Ook Ramona Niqvist uit Heerlen, die spontaan het initiatief voor deze zoektocht heeft genomen, heeft een flashback. Ze was 24 jaar geleden met de scouting ook op de Brunssummerheide, haar groep loste die van Nicky uit Heibloem af. "Zodoende heb ik toen nog meegezocht. En vandaag is dat natuurlijk het eerste waar ik aan moest denken”, zegt Ramona, die alleen stevige schoenen en een hoofdzaklamp bij zich heeft.

Vijftig mensen hebben gehoor gegeven aan haar oproep op Facebook om mee te zoeken. "Waarom? Ik doe vaker van deze dingen”, zegt Ramona. "Vorig jaar heb ik maaltijden verzorgd voor slachtoffers van de watersnoodramp. De familie is blij met onze actie, ‘wat de politie ook zegt, ga ermee door’, zeiden ze.”

Instructies

De deelnemers aan de tocht krijgen bij aanvang enkele instructies: "Als je iets vindt, blijf ervan af en bel mij meteen. Dan neem ik contact op met de politie.” Ramona verstrekt haar telefoonnummer. Dan drukt Gino’s zus Kelly – bij wie de jongen sinds een week is ondergebracht vanwege gezondheidsproblemen van zijn moeder in Maastricht – de zoekers nog even op het hart: "Jullie moeten goed kijken in elke hoek. Misschien houdt hij zich schuil.”

Zou Gino zich inderdaad verstoppen omdat hij niet terug naar huis wil of durft? Dat hij zich na zijn vertrek zaterdag bij zijn moeder in Maastricht niet prettig voelt bij zijn zus en haar partner in Kerkrade?

Camerabeelden

De politie is op zoek naar camerabeelden en de man die Gino woensdagavond nog heeft gezien. Maar de 79-jarige Lenie Blatnik uit Chevremont zegt dat ze de jongen donderdagochtend nog zag. "Een rode jas met zwarte mouwen, een petje. Hij stond hier voor de deur. De vrouw van de thuiszorg die mij kwam verzorgen heeft hem ook gezien. Ze heeft nog ‘moet je niet naar school?’ gevraagd. Ik heb in plaats van 112 het 0800-nummer van de politie gedraaid, het duurde lang voor ik erdoor kwam.”

Meneer Engelenburg aan de overkant van de straat werd verzorgd door dezelfde Meander-medewerkster. "Ze vertelde dat ze een jongen met een step op straat had gezien die heel angstig keek. Ze kreeg er een raar gevoel bij. Ze beschreef precies wat hij aanhad, maar wist toen nog niet dat hij vermist werd. Daarop hebben wij meteen de politie gebeld. Die kwam tien minuten later, maar toen was hij weer weg.”

De recherche bevestigt de melding dat Gino donderdagochtend gezien is, maar communiceert officieel dat de jongen woensdagavond voor het laatst gezien is.

Spijkerbroek

Overdag cirkelt een helikopter boven Chevremont, en rijden patrouilleauto’s voortdurend door de wijk op zoek naar aanwijzingen, getuigen. Er wordt een spijkerbroek in de struiken gevonden, maar die heeft niets met Gino te maken. De politie staat in nauw contact met zus Kelly en roept mensen op relevante camerabeelden af te staan. Ook laat de politie een Amber Alert uitgaan. Met alle scenario’s wordt rekening gehouden, weglopen, ontvoering en ook ernstigere misdrijven.

Op verzoek van de familie verschijnt ook de vrijwillige speurhondenbrigade MTL met enkele honden ter plekke. "Wij kunnen sneller reageren dan de politie, die moet de honden van ver laten komen”, zegt een medewerker.

Halverwege de middag wordt MTL teruggefloten. "We mogen niet verder zoeken van de technische recherche”, zegt een vrijwilligster. Ook de groep van Ramona Niqvist krijgt maar beperkte speelruimte van de politie. Iemand stelt voor in de lege sloopflat op Rolduckerveld te zoeken. Misschien zit hij in een lege woning of in een kelder. De politie steekt er een stokje voor. "Als we de flat ingaan, mogen we van de politie daarna het bos niet meer in”, deelt Ramona de groep mee.

Ongecoördineerd

Rond half acht is het grootste deel van de zoekers terug bij het beginpunt. De actie is ongecoördineerd, heeft niets opgeleverd, vat iemand samen. Ramona is dan met enkele zoekers nog ver weg bij de Duitse grens. Als ze hoort dat Gino’s step mogelijk in Landgraaf is gevonden, verplaatst de zoektocht zich daarheen. Iedereen bidt en hoopt dat de jongen snel ongedeerd tevoorschijn komt.