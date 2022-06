Vlaamse serie ‘Twee zomers’ vanaf vrijdag wereldwijd beschikbaar op Netflix

De Vlaamse serie “Twee zomers” is vanaf vrijdag/vandaag wereldwijd beschikbaar op het streamingplatform Netflix. Zo zal de fictiereeks van Belgische bodem 222 miljoen abonnees kunnen bereiken in maar liefst 190 landen. Het is de eerste keer dat een Vlaamse reeks op Netflix in zoveel talen (11) gedubd en ondertiteld (30) wordt.