Pelt

Jef Coemans (85) en Jeanne Broeckmans (81) uit Neerpelt zijn 60 jaar getrouwd. Jef was grensarbeider bij Daf Eindhoven, Jeanne was zelfstandige in kledingboetiek Magd. Het diamanten paar heeft twee kinderen, Yvo en Alex, en twee kleinkinderen, Sven en Britt. Samen wandelen en reizen ze graag. Jeanne tekent ook nog graag. Hun geheim voor 60 jaar huwelijksgeluk? “Tevreden zijn met wat je hebt.”