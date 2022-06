Uitbaatster crèche ‘t Sloeberhuisje aangehouden: “We zijn verbaasd”

In het onderzoek naar de dood van het meisje van zes maanden in de crèche ‘t Sloeberhuisje heeft de onderzoeksrechter in Gent de tenlasteleggingen uitgebreid voor de voormalige uitbaatster van de crèche op basis van nieuwe elementen in het onderzoek. De vrouw werd in februari in verdenking gesteld voor onopzettelijke doding maar toen vrijgelaten onder voorwaarden, maar nu is ze aangehouden voor andere kwalificaties verbonden aan de exploitatie van het kinderdagverblijf.