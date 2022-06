Kim Kardashian heeft wel erg veel over voor haar looks: “Ik zou uitwerpselen eten als blijkt dat het mij jonger maakt”

Dat Kim Kardashian ver gaat om er goed uit te zien, is algemeen geweten. Maar toch verbaasde de realityster zelfs haar trouwste fans toen ze in een recent interview zei dat ze er haar hand niet voor zou omdraaien om uitwerpselen te eten als bewezen zou zijn dat je daar jong van blijft.

Lien Lammens Bron: The New York Times

Naar aanleiding van haar nieuwe verzorgingslijn SKKN vertelde de 43-jarige realityster openlijk over haar looks en de belangrijke rol die haar uiterlijk speelt in haar leven. “Veel mensen doen alsof het hen niet uitmaakt hoe ze eruitzien maar ik vind het belangrijk. En ik begrijp ook het dat tijd kost. Het is niet dat ik opsta en er zo uitzie. Je staat op, gebruikt productjes, gaat af en toe voor een gelaatsverzorging … je moet eraan werken.”

En in haar zoektocht naar (eeuwige) schoonheid en jeugd deed ze, al grappend weliswaar, ook nog een opvallende uitspraak. “Als je zou zeggen dat ik jonger zou worden door elke dag uitwerpselen te eten, zou ik dat doen. Misschien.”

De moeder van vier maakt er geen geheim van dat ze door de jaren heen zowat elke schoonheidsbehandeling of ieder product heeft uitgeprobeerd en ze noemt zichzelf dus een ‘ervaringsdeskundige’. Al die kennis mondde dan ook uit in een nieuwe set verzorgingsproducten, speciaal ontwikkeld als dagelijkse huidroutine. En ook hier benadrukt ze: het kost tijd ja, maar het is het waard.”

Pittig detail: de volledige set van negen SKKN-producten kost maar liefst 680 dollar, omgerekend zo’n 630 euro.