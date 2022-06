Weduwe van Silvio Aquino teleurgesteld in straf voor Martino Trotta: “Maar we begrijpen de jury”

Vannacht was weduwe Silvia Liskova nog te ontgoocheld om te reageren. Meteen na de uitspraak snelde ze naar huis. Net als iedereen van de Aquino-familie had ze gehoopt op een levenslange celstraf voor opdrachtgever Martino Trotta.

De Zutendalenaar, die de uitvoerders tipte dat er geld bij Silvio te rapen viel, kreeg uiteindelijk 28 jaar cel. Vrijdagochtend wenste ze bij monde van haar advocaat Philip Daeninck wel te reageren. “Haar eerste reactie was teleurstelling. Ze was er vanuit gegaan dat Martino Trotta levenslang zou krijgen. Bij nader inzien en rekening houdend met het arrest dat Trotta Silvio’s dood niet gewild heeft en alles niet gelopen is zoals gepland (ontvoeren en losgeld eisen), kunnen wij begrijpen dat de jury een onderscheid maakt tussen hem en Sandro Hamidovic. Sandro is het immers die Silvio gedood heeft.” De 52-jarige Bosniër kreeg wel levenslang.

De weduwe van Silvio Aquino, Silvia Liskova op het proces. — © Sven Dillen

GeHo