De Queen achterna: MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wil jubileum voor 10 jaar Koning Filip

MR voorzitter Georges-Louis Bouchez wil het tienjarige jubileum van Koning Filip in 2023 vieren met een evenementenprogramma. De festiviteiten zouden moeten dienen als generale repetitie voor het tweehonderdjarig bestaan van België in 2030.

In het Verenigd Koninkrijk vieren ze momenteel uitgebreid het platina jubileum van Koningin Elizabeth. In België is er voorlopig niets gepland om het 10-jarige bewind van koning Filip, die op 21 juli 2013 gekroond is, te vieren. Dat zou wel eens kunnen veranderen, want de voorzitter van de MR Georges-Louis Bouchez wil dat de regering een jubileum organiseert “met een evenementenprogramma waarin de eenheid van het land, zijn erfgoed en zijn geschiedenis centraal staan en waarin de koning en de koninklijke familie in de bloemetjes worden gezet.”

Volgens Bouchez zou dit jubileum kunnen dienen als generale repetitie voor de festiviteiten rond het tweehonderdjarig bestaan ​​van België in 2030. “De rol van de koning wordt vaak ondergewaardeerd, maar de koning blijft het symbool van de eenheid van het land. Tijdens zijn koninklijke missies, hielp hij bij de stabilisering van het land, zoals bij de laatste regeringsvorming. Hij is een bijzonder belangrijke figuur voor de stabiliteit van het land. De viering van zijn tiende verjaardag is ook het vieren van België.”

LEES OOK. Kleine prins Louis (4) steelt de show op balkon tijdens jubileum Queen

Dit weerhoudt sommige anti-monarchisten er niet van kritiek te leveren op de kosten. “Op een gegeven moment moet je stoppen met grapjes maken,” zegt Bouchez. “De kosten van de monarchie bestaan hoofdzakelijk uit personeel en behoud van het erfgoed. Als er niemand meer aan het hoofd van de staat zou staan, zou het paleis van Laken niet met de grond gelijk worden gemaakt of worden achtergelaten. Het gaat om vaste kosten die zijn opgenomen in de koninklijke uitgaven. Sommigen geloven dat het door de Staat uitgekeerde geld rechtstreeks in de zakken van de Koning vloeit, maar het wordt hoofdzakelijk gebruikt om het erfgoed van België te onderhouden en om de opdrachten te financieren.”

“Een land kan niet leven zonder symbolen, zonder zijn geschiedenis te kennen en zonder decorum. Wanneer de beste burgers en verenigingen van het land door de Koning worden ontvangen om hun werk te erkennen, kan dit niet in een feestzaal doorgaan. Hetzelfde geldt voor het ontvangen van een ander staatshoofd”, besluit Bouchez.