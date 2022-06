Dieselprijs neemt vanaf zaterdag opnieuw toe met bijna 10 cent

De brandstofprijzen kamperen al geruime tijd in hogere sferen. Na de schaarste door economische heropleving volgde eind februari de Russische invasie in Oekraïne, die de prijzen verder opwaarts stuurde. Medio maart piekte de dieselprijs op de recordhoogte van 2,286 euro per liter. Eerder deze week was de prijs opnieuw boven de 2 eurogrens gestegen.

Ook stookolie wordt zaterdag een tikkeltje duurder. Bij bestellingen van meer dan 2.000 liter kost huisbrandolie 1,367 euro per liter (+0,23 cent).

De hogere prijzen zijn het gevolg van de schommelingen van de noteringen van de olieproducten en de biocomponenten in de brandstoffen op de internationale markten, besluit de FOD.

Donderdag was de benzineprijs reeds gestegen naar een nieuw recordpeil. Een liter benzine 95 (E10) kost aan de pomp maximaal 2,138 euro.