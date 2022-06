Nachtelijke zoektocht naar vermiste Gino levert niets op, onderzoek gaat verder

Ook in de nacht van donderdag op vrijdag is de politie met man en macht op zoek geweest naar de 9-jarige jongen, volgens een woordvoerder zonder resultaat.

Speeltuin

Gino is sinds woensdagavond vermist. De jongen woont eigenlijk in het Nederlandse Maastricht, maar logeert bij zijn zus van 32 in Kerkrade (tegen de Duitse grens) omdat zijn moeder ziek is. Hij zou woensdag om 19.30 uur terug zijn van het voetballen, maar is vanaf dat moment spoorloos. Volgens de politie is Gino voor het laatst gezien op woensdagavond, in een speeltuin aan de Hertogenlaan en Zonstraat in Kerkrade. Een vrouw die in de buurt woont waar de jongen is verdwenen, zegt dat ze het kind donderdagmorgen nog heeft gezien.

Step

Al snel werd duidelijk dat de politie de vermissing van de 9-jarige jongen zeer ernstig neemt. Donderdagmiddag werd op die reden ook een AMBER Alert uitgegeven. Via Burgernet werd een oproep geplaatst uit te kijken naar Gino. De jongen had volgens zijn zus een zwarte step bij zich met rode handvatten. Donderdag halverwege de avond werd eenzelfde type step aangetroffen. De step lag in de buurt van zwembad In de Bende in Landgraaf. Dat zwembad ligt zo’n vijf kilometer van de eerder genoemde speeltuin in Kerkrade. De politie startte na de vondst van de step onmiddellijk met technisch onderzoek ter plaatse.