Belgian Lion Andy Van Vliet in Israëlische finale, Retin Obasohan net niet

Prachtige prestatie van de 2m13 grote Andy Van Vliet (13 punten, 4 rebounds, 1 assist) die in de halve finale met Bnei Herzeliya met 74-96 zegevierde van Maccabi Tel Aviv. Een bangelijke stunt van Andy Van Vliet en zijn ploegmaats. Maccabi Tel Aviv, dat in de eerste in de Euroleague uitkomt, is immers één van de meest gelauwerde clubs in Europa. Het speelde 54 keer kampioen, won 44 maal de Israëlische Cup en won 6 keer de EuroLeague.

Jammer genoeg wordt het dus geen “Belgische” finale in de Winner League. Een sterk spelende Retin Obasohan (20 punten, 3 rebounds en 2 assists) verloor met Hapoel Jeruzalem de beslissende derde wedstrijd van de halve finale met 77-80 van Hapoel Holon. Jeruzalem had na de reguliere fase in de Israëlische Winner League met 19 op 27, en voor Maccabi Tel Aviv (18 op 27) en Bnie Herzeliya (17 op 27), nochtans de poleposition op zak. Andy Van Vliet en co. beginnen maandag de finale versus Hapoel Holon.