Fietser crasht tegen slagboom van bewaakte overweg: fiets schuift onder trein

Ook één van de beide slagbomen was afgeknakt en lag op de sporen. “Meteen werd het spoorverkeer stilgelegd tussen Sint-Truiden en Genk. Uit het onderzoek dat daarop volgde werden inderdaad brokstukken van de fiets maar geen lichaam werd aangetroffen,” zegt Thomas Baeken (Infrabel). De lokale politie van Sint-Truiden bevestigt de aanrijding en bekrachtigt dat de betrokken persoon geïdentificeerd is. Het gaat om een fietser die richting Sint-Truiden reed en tegen de slagboom botste. De slagboom brak doormidden en klapte tegen de voorbijrijdende trein. De fiets was doorgeschoven en kwam onder de trein terecht. De fietser was in shock van het gebeuren en hervatte zijn pad te voet. Intussen is het spoorverkeer opnieuw genormaliseerd.