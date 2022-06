‘Jurassic world: dominion’, met gastrol voor Dimitri Vegas, in avant-première in Antwerpen: “Ze wisten dat ik fan was”

Een kleine week voor de release van ‘Jurassic world: dominion’ is de film donderdagavond in avant-première gegaan in Kinepolis Antwerpen. Daarvoor tekende Dimitri Thivaios (40), of beter bekend als Dimitri Vegas, present. Hij heeft een gastrolletje in de film. “Een droom die uitkomt!”

“Ik was elf jaar toen de allereerste Jurassic park uitkwam en ben sindsdien fan. Nog steeds staan er dino’s in mijn opnamestudio”, vertelt de dj. “Ik ken de producent al jaren en had regisseur Colin Trevorrow al eerder ontmoet. Dus ze wisten dat ik fan was. Het is een droom die uitkomt.”

De film was een van de eerste die opnieuw werd opgestart na het begin van de coronapandemie. “Ik heb tien keer langer in quarantaine gezeten dan ik op de set stond. (lacht) Vorige week was ik bij de screening in Londen met echte alle mensen erbij die hebben meegewerkt. Toen zag ik voor het eerst ieders volledige gezicht. Maar het was een geweldige ervaring. We zaten tijdens de opnames allemaal in hetzelfde hotel. En dan zit Jeff Goldblum piano te spelen in de bar. Dat is geweldig he. Ik was wel een beetje nerveus. Zulke helden, dan raak je wel even starstruck.”

Volgende maand is Dimitri Vegas opnieuw in de bioscoop te zien. Op 20 juli verschijnt H4z4rd in de zalen waarin hij de hoofdrol speelt. Jurassic world: dominion is vanaf 8 juni te bekijken.