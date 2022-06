L’Equipe pakt uit met knappe cover van ‘Terminator’ Rafael Nadal, die zich op z’n verjaardag kan plaatsen voor veertiende finale op Roland Garros

Vrijdag staan de halve finales in het enkelspel bij de mannen op het programma op Roland Garros. Deze namiddag neemt Rafael Nadal (ATP 5) het op tegen Alexander Zverev (ATP 3). En dat op de 36ste verjaardag van de Spanjaard. De Franse sportkrant L’Equipe zorgde voor een prachte voorpagina, waarop Nadal wordt afgebeeld als een Terminator.

Stoot Nadal door naar de finale? Dan wint hij die normaal gezien ook. Nog nooit heeft hij een finale op Roland Garros verloren. Dertien (!) keer mocht hij zegevieren in Parijs: de eerste keer in 2005, de laatste keer in 2020.

De tegenstand is uiteraard niet de minste. Alexander Zverev schakelde tienersensatie Carlos Alcaraz uit in de kwartfinale. Bovendien kan de Duitser nummer één van de wereld op de ATP-ranking worden als hij Roland Garros wint. De andere finale wordt vrijdagavond gespeeld tussen Ruud Casper (ATP 8) en Marin Cilic (ATP 23).

De cover van L’Equipe: