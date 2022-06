Mexicaanse vrouw krijgt als eerste 3D-geprint oor gemaakt van haar eigen cellen

Artsen hebben met succes een 3D-geprint oor, gemaakt van menselijke cellen van de patiënt, getransplanteerd bij een 20-jarige Mexicaanse vrouw. De vrouw was geboren met een zeldzame misvorming van het oor. De transplantatie maakte deel uit van de eerste klinische studie van de technologie.

Het implantaat, met de naam ‘AuriNovo’, is ontwikkeld voor mensen met microtia, een zeldzame aandoening waarbij een of beide uitwendige oren afwezig of onvolledig gevormd zijn. Volgens de New York Times werd de transplantatie in maart in de VS uitgevoerd bij een vrouw die met een klein en misvormd rechteroor was geboren.

Het Amerikaanse bedrijf 3DBio Therapeutics printte de nieuwe oorschelp voor de Mexicaanse. Bij de procedure werden menselijke cellen van de patiënt die kraakbeen genereren, gebruikt. Die cellen werden vervolgens vermengd met een speciaal soort bio-inkt. De constructie werd geprint in de grootte en vorm die overeenkomt met het tegenoverliggende oor van de patiënt.

Elf andere mensen staan in de wachtrij voor het experiment met ‘AuriNovo’. Het bedrijf wacht nog op goedkeuring van de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA.