Lerares van school uit Uvalde “gebroken” door bewering dat ze deur had laten openstaan

Een lerares van de Robb Elementary School in Uvalde, waar vorige week dinsdag een dodelijke schietpartij plaatsvond, is “getraumatiseerd en gebroken” door de foutieve beschuldiging dat ze een deur zou hebben laten openstaan waarlangs schutter Salvador Ramos de school binnendrong. Dat meldt haar advocaat aan ABC News.

Op een persconferentie na de massaschietpartij in de Robb Elementary School in Uvalde,in de Amerikaanse staat Texas,beschuldigde Steven McCraw, directeur van het Texas Department of Public Safety, een lerares van deschoolervan een deur te hebben laten openstaan, waardoor de schutter de school kon binnendringen.

Volgens haar advocaat Don Flanary klopt die bewering echter niet: voorafgaand aan de schietpartij zou de lerares de school even verlaten hebben om wat eten te halen. Daar zou ze gezien hebben hoe de schutter crashte met zijn grijze Ford pick-uptruck en vervolgens haar kant op kwam, gewapend met een pistool. Volgens Flanary zou de lerares zich daarop onmiddellijk hebben omgedraaid, naar binnen gelopen, en de deur achter zich gesloten hebben. Terug in de school zou ze geweerschoten gehoord hebben. “Op dat moment dacht ze dat ze zelf zou sterven”, aldus Flanary. “De vrouw is getraumatiseerd en gebroken dat er geïnsinueerd wordt dat ze betrokken zou zijn bij de schietpartij”, vertelt Flanary.“Ze is er kapot van.”

Woordvoerder Ericka Miller van het Texas Department of Public Safety bevestigt inmiddels dat de beschuldiging van McGraw niet klopt: onderzoekers hebben vastgesteld dat de lerares de deur wel degelijk gesloten zou hebben, maar dat de deur niet automatisch op slot ging. De politie onderzoekt nu waarom dat niet het geval was.

Salvador Ramos opende op 24 mei het vuur in de Robb Elementary School. Negentien kinderen en twee leraren kwamen daarbij om het leven.