Bockie De Repper en Bazart-zanger Mathieu Terryn bijten foodfestival af: “Wij zijn twee handen op één dikke buik”

Belgische topchefs, en zelfs een equipe uit Parijs: ze zijn met velen, de hamburgerspecialisten die van vrijdag tot en met zondag neerstrijken op DRIP Fest in Antwerpen. In de schaduw van het MAS kan je terecht voor unieke burgers. Maar ook cocktails, zelfgebrouwen bieren en natuurwijn.

Uithangborden zijn notoire ‘foodie’ Bockie De Repper – die nog maar pas zijn appetijt botvierde in Dat eet dat gelukkig zijn op VTM2 – en Mathieu Terryn, zanger van Bazart. Hun gedeelde liefde voor “vettige fret” inspireerde hen tot een culinair festival. “Ik ben vooral betrokken bij de creatieve invulling”, zegt Mathieu. “Ik besliste mee over de look en feel, en wat er culinair te krijgen valt. Alle praktische invulling laten we over aan professionals.”

Mathieu Terryn is vrijdag en zondag aanwezig op het festival. “Maar verwacht niet dat ik hamburgers ga bakken. Ik ga vooral zelf genieten.” — © Dominique Brion

Het was ook de liefde voor eten die het duo samenbracht. “We spreken over niets anders dan eten. Bockie en ik, dat zijn twee handen op één dikke buik. We gaan op uitstap naar bijzondere eetadresjes, en onze ‘burger’-account op Instagram heeft al 10.000 volgers. Vandaaruit maakten we reclame voor ons festival.”

Het doel van DRIP: “Een ode aan de burgercultuur. Maar we denken ook aan de veggies en vegans. We willen het verschil maken met smaken of producten waarvoor je anders een eind moet rijden.”

Georganiseerde chaos

Hamburgers hebben een speciale plek in het leven van Terryn. “Ik ben een freak. Ik reis zelfs in functie van burgers eten. En ik sport om te eten, anders zou het niet goedkomen. Of ik doe extra onnozel op een podium zodat de kilo’s eraf vliegen.”

Ook wie geen fan is van burgers, kan terecht op DRIP. Voor muziek, vinyl, sneakers en op vrijdag de match van de Rode Duivels op groot scherm. “We houden van georganiseerde chaos. Zolang iedereen blij en met een gevulde maag naar huis gaat.” Er worden 2.000 bezoekers verwacht. “Al hadden we vooraf op 1.000 meer gerekend. Maar we klagen niet, andere festivals hebben het ook moeilijk.”

Terryn is zelf op vrijdag en zondag aanwezig. “Enkel zaterdag spelen we met Bazart in Rotterdam. Maar verwacht niet dat ik hamburgers sta te bakken. Ik ga vooral genieten. En zien wat de werkpunten zijn voor 2023.”