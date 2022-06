Oudsbergse Sou staat met papa in finale van ‘Come dance with me’: “Als ik win, wil ik een waterput bouwen in Nepal”

Prima kunnen dansen levert wat op. Zoals voor de winnaar van ‘Come dance with me’ die zaterdag gekozen wordt in de finale. Een van de drie kanshebbers zijn Jaouad El Yazidi (40) en zijn dochter Sou (12) uit Oudsbergen. “Die finaleplek was onverwachts, ik moest plots nog een maand verlof bij vragen”, vertelt de man, die procurement manager is bij InnoEnergy, dat werkt voor de Europese Commissie rond duurzame energie.