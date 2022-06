Deze leerlingen geven hun smartphone af op school, uit éigen keuze: “Schooljaar was bijna om en we kenden elkaar nog niet echt”

Elke maandag en vrijdag gaat de gsm in een box. — © ID/ Lieven Van Assche

Twee dagen per week geeft een klas eerstejaars van de middelbare school Don Bosco Sint-Denijs-Westrem (Oost-Vlaanderen) hun smartphone af. Niet omdat het schoolreglement dat verplicht, wel omdat ze het zelf willen. Het begon als proefproject van twee weken, dat op hun vraag nu duurt tot het einde van het schooljaar. “We merkten dat we asociaal werden en elkaar niet leerden kennen in de middagpauze”, zeggen de leerlingen.