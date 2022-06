Omstreden uitspraken van Liam Payne over One Direction in podcast leveren hem felle kritiek op

Van alle leden van One Direction die na het einde van de uiterst succesvolle boyband solo zijn gegaan, was zijn debuut het meest succesvolle. Het is maar een van de uitspraken waarmee Liam Payne uitpakt in de podcast van Logan Paul. Veel moois over zijn gewezen groep had hij er niet te vertellen. En dat is niet naar de zin van de fans.

In 2015 kwam een einde aan het sprookje van One Direction. De vijf groepsleden van de extreem succesvolle boyband gingen daarna solo, met als bekendste voorbeeld de nu wereldberoemde Harry Styles. Maar het was wel Liam Payne die na het einde van de band het best verkopende debuut had, zo vertelde hij zelf in een nieuwe aflevering van de podcast Impaulsive van Logan Paul.

Geen miljard

“Het eerste nummer (Strip that down uit 2017, nvdr) had een miljard streams”, zei Payne. “Niemand binnen de groep verkocht beter en ik was de laatste die vertrok, dat had ik niet verwacht.” De fans waren er op sociale media heel snel bij om Payne terecht te wijzen en te benadrukken dat hij zijn eigen interpretatie geeft aan de verkoopcijfers, want dat Harry Styles, Zayn Malik en Niall Horan wel degelijk van meet af aan succesvoller waren dan hem als soloartiest. Het waren ook geen miljard streams, het waren er 800 miljoen.

Nog iets waarmee Payne in de podcast onterecht uitpakt: dat hij van alle One Direction-leden al de meeste zalen wereldwijd uitverkocht heeft. Klopt ook niet, corrigeren de fans. Alleen al met zijn uitverkochte concerten in Wembley is het Harry Styles die de kroon spant.

Tegen de muur

Dat hij een loopje nam met de waarheid, werd hem door veel fans kwalijk genomen op sociale media. Maar het werd erger. Veel fans hopen nog steeds dat One Direction ooit weer bijeenkomt voor een reünie, en de hoop daarop duwde Payne met enkele anekdotes helemaal de kop in. Zo vertelde hij dat ooit een van de bandleden hem hardhandig tegen de muur had geduwd. “Ik heb die persoon toen gezegd dat hij zijn handen nooit meer zou gebruiken als hij ze niet snel van mij af haalde.” Volgens de fans gaat het om Harry Style.

De vraag kwam ook wat er nu precies gebeurd is met Zayne Malik, waarvan het verhaal de ronde deed dat hij de moeder van Gigi Hadid ooit aangevallen had. “Ach, er zijn veel redenen waarom ik Zayne niet kan uitstaan”, zei hij. “Maar er zijn ook veel redenen waarom ik ook altijd aan zijn kant zal staan.”