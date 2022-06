Nog nooit was de nood aan leerkrachten in Vlaanderen en Brussel zo groot als dit schooljaar. Dat zou moeten resulteren in eindeloos respect en voortdurende bevestiging voor de beroepsgroep, denk je dan. Het tegendeel is waar: 1 op 3 starters haakt snel weer af. “Als leerkracht moet je alles doen”, getuigt Krimhilde (35).