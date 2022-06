Elon Musk is duidelijk: wie niet terugkeert naar kantoor, is zijn job kwijt. Daarmee toont hij alweer hoe hij met ijzeren hand regeert over Tesla en SpaceX, waar werknemers al eens bezwijken op de fabrieksvloer en het personeelsverloop groot is. Een visionair ondernemer, maar een ouderwetse baas. “En dat is zeker niet slim”, zegt Stijn Baert (UGent).