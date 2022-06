Sinan Bolat flirtte ook nadrukkelijk met de Turkse topclub Fenerbahçe, maar gisteren haalde Westerlo dan toch zijn slag thuis: de 33-jarige doelman komt transfervrij over van AA Gent en tekende in het Kuipje een contract tot 2026. “Ik kan niet ontkennen dat het langdurige contract me mee over de streep heeft getrokken.”