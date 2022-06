Boston Celtics wint openingswedstrijd NBA Finals van Golden State Warriors, driepunterrecord voor 36-jarige debutant Al Holford

Boston Celtics heeft donderdagavond lokale tijd de eerste wedstrijd van de NBA-finale gewonnen tegen de Golden State Warriors. In het Chase Center in San Francisco werd het 120-108. Al Holford, die op z’n 36ste debuteert in de Finals, leidde Celtics naar de zege met 26 punten en zes driepunters. Het hoogste aantal driepunters ooit voor een debutant.