Joe Biden wil wapenwetten verstrengen: “Dit gaat niet om wapens afnemen maar om kinderen beschermen”

Joe Biden beschreef hoe hij op Memorial Day de kruisen op een militair kerkhof ging groeten, een dag nadat hij hetzelfde had moeten doen in Uvalde voor de “onschuldige slachtoffers die vermoord werden in een klaslokaal waarvan een slagveld werd gemaakt”. Volgens Biden zijn er te veel scholen, supermarkten en andere alledaagse plaatsen die in slagvelden zijn veranderd in de VS. De families van de nabestaanden die hij ontmoette in Uvalde en Buffalo hadden volgens de Amerikaanse president één boodschap voor hem: “Doe iets. Doe gewoon iets. In godsnaam, doe iets.”

“Maar na Columbine, na Sandy Hook, na Charleston, na Orlando, na Las Vegas, na Parkland is niets gedaan”, aldus Biden in zijn toespraak vanuit het Witte Huis. “Deze keer kan dat niet waar zijn. Deze keer moeten we echt iets doen.” De president zei dat het ging om geweten en gezond verstand. “Ik wil duidelijk zijn: dit gaat niet over het afnemen van wapens, het verguizen van wapenbezitters.” Hij benadrukte dat hij verantwoordelijke wapenbezitters als een voorbeeld ziet, en hun cultuur, traditie en bezorgdheden respecteert.

“Maar het Second Amendment, zoals andere rechten, is niet absoluut, is niet ongelimiteerd”, aldus Biden. “Het is dat nooit geweest. Er zijn altijd limieten geweest op welke wapens je kan bezitten. Machinegeweren zijn bijvoorbeeld al negentig jaar federaal gereguleerd. En dit is nog steeds een vrij land. Dit gaat niet om het afnemen van rechten. Het gaat over het beschermen van kinderen, van families, van hele gemeenschappen. Het gaat over onze vrijheden beschermen om naar school, naar een supermarkt en naar een kerk te gaan zonder beschoten en gedood te worden.”

Biden zei dat vuurwapens nu de grootste doders zijn van kinderen, meer dan auto-ongelukken of kanker. “In de afgelopen twee decennia zijn meer schoolkinderen door wapens om het leven gekomen dan politieagenten en soldaten in actieve dienst samen. Denk daar maar eens over na. In godsnaam: hoeveel meer slachtingen zijn we bereid te aanvaarden? Hoeveel meer onschuldige Amerikaanse levens moeten afgenomen worden voor we zeggen: genoeg? Genoeg.”

Bidens voorstellen

“Ik weet dat we niet elke tragedie kunnen voorkomen. Maar hier is wat ik geloof dat we moeten doen. Hier is wat de overgrote meerderheid van de Amerikaanse mensen gelooft dat we moeten doen. Hier is wat de families in Buffalo en Uvalde ons zeiden dat we moeten doen”, begon Biden een uiteenzetting van voorstellen.

“We moeten aanvalswapens en laders met een grote capaciteit bannen. En als we aanvalswapens niet kunnen bannen, dan moeten we de leeftijd om die te mogen kopen verhogen van 18 naar 21 jaar.” Biden zei dat de schutter van Uvalde zijn oudere zus had gevraagd aanvalswapens voor hem te kopen. Ze weigerde, maar op zijn achttiende verjaardag kocht hij ze zelf. “Sommigen zullen zeggen dat je op je achttiende wel in het leger kan gaan en zulke wapens afvuren, maar dat is met training en toezicht van de best getrainde experts ter wereld.”

Volgens Biden daalde het aantal massaschietpartijen in de tien jaar dat zulke wapens al eens verboden werden, en verdriedubbelde het aantal nadat Republikeinen de wet lieten verlopen in 2004. Dat verbod zou opnieuw ingevoerd moeten worden. De familie van de uitvinder van de AR-15 zei, aldus Biden, dat hij ontzet zou zijn als hij wist dat zijn wapen gebruikt werd om kinderen en andere onschuldigen af te slachten in plaats van voor de militaire doeleinden waarvoor het bedoeld was. De president zei niet te begrijpen waarom een gewone burger een wapen zou moeten kunnen kopen dat zo veel schade kan aanrichten dat ouders in Uvalde hun kinderen moesten identificeren aan de hand van DNA.

Daarnaast pleitte Biden voor striktere achtergrondcontroles – wat “de overgrote meerderheid van Amerikanen, inclusief wapenbezitters, steunen” – en het aanpakken van de “serieuze mentalegezondheidscrisis in dit land”. Er zouden bijvoorbeeld meer therapeuten op scholen moeten komen en meer middelen om kinderen “te beschermen tegen de schadelijke effecten van sociale media”. Ook zouden er nationale “rode vlag” wetten moeten komen, zoals die al in meerdere staten bestaan, waarbij ouders, leerkrachten of therapeuten kunnen signaleren dat iemand een dreiging vormt voor zichzelf of anderen.

Er zouden ook wetten moeten komen die wapenbezitters verplichten hun vuurwapens veilig op te bergen. Als dan toch “iets slechts gebeurt”, zou de bezitter verantwoordelijk moeten worden gehouden. Ook wapenproducenten moeten aangeklaagd kunnen worden voor “de dood en vernieling die hun wapens aanrichten”. Volgens Biden is de wapenindustrie de enige die daartegen beschermd is, wat hij “schandalig” vindt. “Dat moet stoppen.”

Wat zal Congres doen?

“Ik heb je net verteld wat ik zou doen. De vraag is nu: wat zal het Congres doen?”, aldus Biden. Tijdens zijn speech keurde een commissie in het Huis van Afgevaardigden de ‘Protecting Our Kids Act’ goed, met daarin meerdere van zijn voorstellen zoals een hogere minimumleeftijd voor aanvalswapens. Hij zei dat het Huis, waar de Democraten in de meerderheid zijn, volgende week al meer actie plant, onder andere voor de veilige opberging van wapens en federale “rode vlag” wetten.

“Het is tijd dat de Senaat iets doet. Maar om daar iets gedaan te krijgen, hebben we minstens tien Republikeinse senatoren nodig”, zei Biden. “Mijn god, het feit dat de meerderheid van de Republikeinen in de Senaat over deze voorstellen niet wil debatteren, laat staan stemmen, vind ik gewetenloos. We kunnen het Amerikaanse volk niet opnieuw tekortdoen.” Biden wees erop dat sinds Uvalde al twintig nieuwe massaschietpartijen gebeurd zijn, zoals gisteren in een ziekenhuis. “De schutter kocht zijn aanvalswapen slechts enkele uren voor zijn bloedbad.” En dan zijn er nog de bloedbaden die elke dag opnieuw gebeuren, die niet eens de krantenkoppen halen.

En als Congres niets doet?

“Ik zit al lang in dit gevecht. Ik weet hoe moeilijk het is, maar ik zal nooit opgeven. En als het Congres faalt, denk ik dat de meerderheid van de Amerikanen deze keer ook niet zullen opgeven. Ik geloof dat de meerderheid van jullie je verontwaardiging zal omzetten in actie in het stemhokje”, aldus Biden.

Hij zei dat de grootmoeder van een van de slachtoffertjes in Uvalde hem tijdens zijn kerkbezoek daar een handgeschreven brief gaf, waarin ze smeekte om de veranderingen door te voeren die nodig zijn om te voorkomen dat dit ooit nog gebeurt. “Mijn mede-Amerikanen: genoeg. Genoeg. Het is tijd om te handelen. Voor de kinderen die we verloren zijn, voor de kinderen die we kunnen redden, voor het land dat we liefhebben. Laten we eindelijk iets doen.”