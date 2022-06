Levenslang, 28 jaar, 26 jaar, 20 jaar en 22 jaar. Dat is het verdict voor respectievelijk clanleider Sandro Hamidovic, opdrachtgever Martino Trotta, betrokkenen Nebusha Pavlovic, verkenner Bosko Hamidovic en Dragisa Hamidovic in het proces over de moord op Silvio Aquino. Dat Trotta geen levenslang kreeg, zorgde voor ontgoochelde reacties bij de familie Aquino.