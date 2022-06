Amper 66 minuten – in Nadal vs. Djokovic-termen: een opwarming met kapsones – volstonden voor Iga Swiatek (WTA 1) om Daria Kasatkina (WTA 20) met 6-2, 6-1 af te bluffen. Zaterdag strijdt ze voor haar tweede eindzege in Parijs tegen Coco Gauff (WTA 23), met haar 18 jaar de jongste finaliste in Parijs sinds Kim Clijsters in 2001.