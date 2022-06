Wimbledon wordt het laatste toernooi in het enkelspel voor Kirsten Flipkens

Wimbledon zal het laatste toernooi worden waarop Kirsten Flipkens in het enkelspel in actie zal komen. Dat heeft de 36-jarige kempische tennisster donderdagavond aangekondigd op Instagram. Op Wimbledon bereikte Flipkens het hoogtepunt van haar carrière. Ze geraakte er in 2013 in de halve finale.

“Beste vrienden, het is met veel emoties dat ik aankondig dat Wimbledon mijn laatste singlestoernooi van mijn professionele carrière zal zijn”, vertelt Flipkens op Instagram. “Het is de afgelopen 30 jaar een geweldige rit geweest en ik kan niet dankbaar genoeg zijn dat ik sinds mijn kindertijd bijna mijn hele leven heb kunnen doen waar ik het meest van hou. Speciale dank aan mijn fans, mijn sponsors, mijn team, mijn vrienden en vooral aan mijn familie.. Mijn vader en moeder die er voor mij zijn geweest door het goede, het slechte en het lelijke. Zonder hun onvoorwaardelijke steun had ik dit nooit kunnen doen. Laten we met volle teugen genieten van de komende weken.”

Kirsten Flipkens schopte het in 2013 tot Belgisch Sportvrouw van het Jaar. Het was het beste jaar uit haar carrière met een halve finale op Wimbledon en een dertiende plaats op de wereldranglijst. Ze won twee WTA-toernooien (Quebec en Houston) en 13 ITF-toernooien. Bij de junioren won ze onder meer Wimbledon en de US Open.